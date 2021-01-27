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طارده دب على الثلج... رعب عاشه متزلج واجه الموت (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2021 | 15:00
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وثقت لقطات فيديو موقفا مرعبا عاشه أحد المتزلجين في رومانيا، عندما فوجئ فجأة بدب يطارده.

وأظهر الفيديو شابا يتزلج بأحد المنتجعات في بريدال برومانيا، في حين شرع دب بملاحقته بسرعة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سياحا كانوا يستقلون "تلفريك" شاهدوا الدب وهو يسعى للوصول إلى المتزلج الذي بدا بدوره مرتبكا بعض الشيء.

وقال أحد السياح ممن شاهد الموقف، إنه وآخرون قاموا بالصراخ لتشتيت انتباه الدب، وأن المتزلج نجح في النهاية بإشغال الدب بحقيبة كانت على ظهره رماها للحيوان، ليتمكن من الوصول إلى نقطة آمنة.

وتشهد المنطقة الذي تواجد فيها الدب ظهورا متكررا لهذه الحيوانات الخطيرة، إذ أصدرت السلطات تحذيرا للسكان قبل أسبوع، باحتمال تواجد الدببة في المكان.

جدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية الرومانية تشير إلى تواجد 6 آلاف دب في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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