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لحظة رعب على المدرج... اصطدام طائرة بالأرض بسبب هبوط خاطئ (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:00
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هبوطا خاطئا لطائرة في النمسا، ما تسبب في اصطدامها بالأرض بشكل خطير.

ويظهر الفيديو الطائرة في نهاية رحلتها وهي تقترب تدريجيا من الأرض، إلا أن هبوطها كان عنيفا للغاية حيث صدمت المدرج بقوة ما أدى إلى انحرافها وخروجها عنه.

وهربت مجموعة أشخاص كانوا بالقرب من المدرج حيث حاولوا تجنب الطائرة التي اقتربت منهم بشكل مرعب.
المصدر: سبوتنيك
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