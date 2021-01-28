كارمن شماس: مواليد الابراج الأكثر والأقل حظا لشهر شباط 2021

أشارت كارمن شماس إلى أن بعض مواليد الأبراج ستكون أكثر حظاً وبعض المواليد الأخرى أقل حظاً، وذلك بسبب إختلاف الكواكب، سواء زحل او أورانوس أو المشتري، أو المريخ أو نبتون.الأبراج الأكثر حظاً في شهر شباط:برج الحمل:ليس هناك أي تأثيرات فلكية صعبة بالنسبة لمواليد برج الحمل، ويستطيعون التقدُّم في مجال عملهم، بحال سعوا لذلك.برج الثور:بالنسبة لمواليد الثور، الأكثر حظاً في شهر شباط / فبراير، المولودين بتاريخ 16-17-18 أيار، ولديهم تأثيرات جميلة جداً تتابعهم وتلاحقهم.برج الجوزاء:عموماً، هناك تأثيرات رائعة من زحل والمشتري، ويتلقون مواليد الجوزاء دعماً، وتكون الأجواء إيجابية مع وجود الشمس في برج الدلو.الأكثر حظاً من مواليد الجوزاء هم المولودين بتاريخ 26 أيار حتى 1 حزيران، ولديهم مفاجأة سارة جداً تفتح مجالاً للسفر وللتقدُّم وللتغيير، لذا، المطلوب إستغلال كل لحظة في شباط.برج السرطانيعتبر شباط، شهراً جيداً بالإجمال. فمولود السرطان سيعيش أجواءً مستقرّة سواء على الصعيد العاطفي أو المهني.برج الأسديمتلك مواليد برج الاسد الفرصة في تحسين وضعهم، وهناك بعض الأمور التي تُساعد، وبعض التأثيرات من كوكب المشتري التي تُساهم بالمساعدة وبقوة، وتُعطي الكثير من الحظوظ.برج العذراءلدى مواليد برج العذراء تأثيرات رائعة من كوكب أورانوس، وحظوظ جيدة جداً تطال مواليد 30-31 آب، ومواليد العذراء الأكثر حظاً، هم المولودين بتاريخ 18-19-20 أيلول.برج الميزانيعُطي زحل والمشتري تأثيرات رائعة لمواليد برج الميزان المولودين بتاريخ 28 أيلول حتى 10 تشرين الأول، واللذين يُعتبروا أيضاً الأكثر حظاً في شهر شباط.برج العقربليس هناك أشياء مثيرة وغالباً الأمور جيدة.برج القوسيُعتبر شهر شباط، عادياً وإذا أردتم التقدُّم عليكم أن تسعوا لذلك.برج الجديالمواليد من تاريخ 31 - 31 كانون الأول، هم الأكثر حظاً، ولديهم حظوظ رائعة وممتازة، وينتظركم مفاجأة سارة.برج الدلوستكون التأثيرات الجيدة لمواليد 30 كانون الثاني، حتى 6 شباط/فبراير، ويُعتبرون الأكثر حظاً، لذا مطلوب التركيز للحصول على مفاجئات سارة.برج الحوتعلى مواليد برج الحوت الإنتظار النصف الثاني من الشهر، حتى تتغير الظروف.المواليد الأقل حظاً في شهر شباط:برج الحملليس هناك تأثيرات سلبية لمواليد برج الحمل.برج الثورعلى مواليد 27 - 28 نيسان، أخذ الحذر بسبب تواجد كوكب المريخ الذي يجلب المشاكل في برجكم بشهر شباط، وخاصة لمواليد 2 حتى 19 أيار.برج الجوزاءيمرُّون مواليد برج الجوزاء المولودين بتاريخ 7-8-9-10 حزيران، بظروف دقيقة، وبلحظة معينة تتغير القصص أو إيجابياً او سلبياً.برج السرطانبالنسبة لمواليد برج السرطان الأكثر تعباً، هم المولودين بتاريخ 17 - 18 تموز، لذا عليكم من الآن تحضير أنفسكم لتتجنبوا المواقف المزعجة والمحرجة.برج الأسدالمواليد الأكثر تعباً هم المولودين بتاريخ 28 - 29- 30 - 31 تموز، وذلك بسبب مواجهة كوكب زحل وتعقيد بعض القصص لديكم، ويُوَّلد ظرفاً معاكساً ربما عائلي أو مهني، يدفعكم للغضب وللتسرُّع بقراراتكم، لذا المطلوب منكم الإنتباه على صحتكم وعلاقاتكم وعملكم والإبتعاد عن إفتعال المشاكل.برج العذراءيُعاكس نبتون بعض مواليد العذراء المولودين بتاريخ 12-13-14 أيلول، ويُنصح بالإنتباه على أنفسكم وإستقراركم وعملكم.برج الميزانمواليد الميزان مدعومين كلياً من الشمس، وليس هناك أي معاكسات تواجهكم.برج العقربيواجهون معاكسة مهمة جداً، من أورانوس وتطال مواليد 30 - 31 تشرين الأول، لذا عليكم الإنتباه جداً، وإبتعدوا عن إفتعال أي مشاكل أو أي خلافات عائلية أو مهنية، فشهر شباط بالنسبة لكم سيكون مزعجاً، وكذلك تتعرضون للإنفعالات بسبب مواجهة فينوس لكم.برج القوسبالإجمال هو شهر جيد، وبالنسبة للمولودين بتاريخ 8-9-10-11 كانون الأول، ربما تعرفوا اشخاصاً يجعلونكم تغيرون منهجاً او تغيير أسلوب أو حتى تغيير كامل لمسألة معينة، من الممكن إيجابية أو سلبية.برج الجديمن الضروري أخد الحذر بسبب وجود كوكب بلوتو، ورغم أنَّه شهر جيد، لكن كوكب بلوتو يحذر المولودين بتاريخ 15-16-17 كانون الثاني، من تغيير كبير جداً ومهماً، والأفضل عدم المجازفة، والأهم أن تعتنوا بصحتكم.برج الدلوعليهم أخذ الحذر المولودين بتاريخ 25- حتى 29 كانون الثاني، والإنتباه خاصة بالأمور الصحية ولا تجازفوا فيها، وذلك بسبب تواجد كوكب زحل ببرجك.برج الحوتيُحذِّر كوكب نبتون المولودين بتاريخ 9-10-11 آذار، بعدم المجازفة، والإنتباه على الصحة.