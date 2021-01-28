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اللص الأخرق يطلق النار على ساقه أثناء اقتحام منزل (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2021 | 23:00
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أطلق لص أخرق النار على ساقه من مسدس كان يحمله فيما كان هو وشريكه يركلان باب منزل من أجل اقتحامه.

وسجلت كاميرا المراقبة أمام مدخل المنزل اللص وشريكه وهما يحاولان ركل باب منزل في فورت واين، بولاية إنديان، لاقتحامه وسرقته، فيما شوهدت رصاصة تنطلق من المسدس.

وقال صاحب المنزل، تري توماس، لقناة "إيه بي سي 21" إنه شاهد الرصاصة على الأرض خارج منزله، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وأوضح توماس قائلا "في الواقع كانت هناك رصاصة على الأرض خارج منزلي عندما أطلق اللص النار على ساقه، لذا تقدموا وقاموا بالتحقيق في مسرح الجريمة، والتقطوا صورا لآثار الأقدام والرصاصة، وما إلى ذلك. وقاموا بالتفتيش في الحي للتأكد مما إذا ما زالا في الجوار".

وبعد نصف ساعة على محاولة السرقة، تم إبلاغ الشرطة بأن رجلا دخل إلى مستشفى قريب وهو يعاني من إصابة بعيار ناري في ساقه، وتم اعتقاله.

واتهمت الشرطة اللص الشاب كيانو كوك، البالغ من العمر 18 عاما، بالسطو بسلاح مميت، وحمل مسدس دون ترخيص بإدانة مسبقة، والتهور الإجرامي باستخدام سلاح فتاك، والفساد الإجرامي.

وتقول الشرطة إن كوك أخبرهم أنه ذهب إلى المنزل بحثا عن "المال والمخدرات والأشياء الثمينة".

وأوضحت السلطات أنه سبق أن تمت إدانة كوك بحمل مسدس دون ترخيص، مشيرة إلى أن المشتبه به الثاني ما زال طليقا.
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