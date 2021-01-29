منوعات

أبراج ستتأثر سلباً أو إيجاباً في شهر شباط.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-788844-637475049967467975.jpg
Doc-P-788844-637475049967467975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ان إكتمال القمر في أواخر شهر شهر كانون الثاني سيؤثر على المسار القادم، وهذا الإكتمال سيتم في برج الاسد ويُشكَّل معاكسة مع كل الكواكب الموجودة في برج الدلو ومع كوكبين موجودين ايضاً في برج الثور، وكما نعلم انَّ أورانوس موجود ايضاً في الثور، وبالتالي جميع الكواكب تُشكِّل معاكسات مع القمر في برج الدلو، ويأتي القمر الآن ليُكمل مهمته بالمعاكسة من برج ثالث، وهذا معناه أنَّنا أمام بعض الأوقات الحرجة جداً، وقد يكون شهر شباط حاسما ومصيريا.

 

أكثر الأبراج الذين سيتأثرون في هذا الجو هم العقرب والثور والأسد، هؤلاء الأبراج في قلب هذه الأمور أو هم الذين يكونون من يدفع لها، أو يكونون على رأس مجموعة تؤثر جداً على الأوضاع.

 

تكون التأثيرات على برج الدلو إيجابية، ويشهد فترة جيدة، تُشكِّل معبراً الى جديد في حياته.

 

كذلك الأمر بالنسبة لمواليد أبراج الميزان والحمل والقوس والجوزاء، هم أكثر 4 أبراج يستفيدون بشكل مُميَّز وإيجابي، ومن الممكن أن يحصل تغيير سريع في حياتهم، أو إنعطاف الى جديد وطبعاً هذا حسب كل شخص، ومتى وُلِد، وماهي أوضاعه الشخصية.

 

المصدر: الجميلة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:55 | 2021-01-29
23:00 | 2021-01-28
21:00 | 2021-01-28
18:00 | 2021-01-28
15:00 | 2021-01-28
12:00 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website