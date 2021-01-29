أبراج ستتأثر سلباً أو إيجاباً في شهر شباط.. هل أنت من بينها؟

ان إكتمال القمر في أواخر شهر شهر كانون الثاني سيؤثر على المسار القادم، وهذا الإكتمال سيتم في برج الاسد ويُشكَّل معاكسة مع كل الكواكب الموجودة في برج الدلو ومع كوكبين موجودين ايضاً في برج الثور، وكما نعلم انَّ أورانوس موجود ايضاً في الثور، وبالتالي جميع الكواكب تُشكِّل معاكسات مع القمر في برج الدلو، ويأتي القمر الآن ليُكمل مهمته بالمعاكسة من برج ثالث، وهذا معناه أنَّنا أمام بعض الأوقات الحرجة جداً، وقد يكون شهر شباط حاسما ومصيريا.

أكثر الأبراج الذين سيتأثرون في هذا الجو هم العقرب والثور والأسد، هؤلاء الأبراج في قلب هذه الأمور أو هم الذين يكونون من يدفع لها، أو يكونون على رأس مجموعة تؤثر جداً على الأوضاع.

تكون التأثيرات على برج الدلو إيجابية، ويشهد فترة جيدة، تُشكِّل معبراً الى جديد في حياته.

كذلك الأمر بالنسبة لمواليد أبراج الميزان والحمل والقوس والجوزاء، هم أكثر 4 أبراج يستفيدون بشكل مُميَّز وإيجابي، ومن الممكن أن يحصل تغيير سريع في حياتهم، أو إنعطاف الى جديد وطبعاً هذا حسب كل شخص، ومتى وُلِد، وماهي أوضاعه الشخصية.