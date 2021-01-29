منوعات

ابتلع سكينا طوله 27 سنتيمترا.. والأطباء يصنعون معجزة

Lebanon 24
29-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-788853-637475065886454613.jpg
Doc-P-788853-637475065886454613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في واقعة غريبة حصلت في مصر، ابتلع شاب سكينا طوله 27 سنتيمترا إلا أن الأطباء نجحوا في إخراجه وإنقاذ حياة المريض، وفق ما أفادت تقارير صحفية محلية.

 

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية سعد مكي، قوله إن "فريقا طبيا تمكن من استخراج سكين كبير من بطن مريض"، بعد جراحة معقدة.

 

وأضاف مكي: "حضر المريض إلى المستشفى الدولي في المنصورة يعاني آلاما شديدة في البطن، وبعمل الأشعات والفحوص تبين وجود جسم غريب".

 

وتابع: "تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب (سكين)، وتكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بحالة مستقرة".

 

كما أكد مدير المستشفى أحمد حشيش في تصريحات تلفزيونية أن السكين له مقبض بلاستيكي ونصل حديدي حاد، كان من الممكن أن يحدث ثقبا في معدة المريض.

 

وتوقع حشيش أنه "من الممكن أن يكون المريض أدخله خطأ بالاتجاه المعاكس إلى فمه، أي من المقبض وليس من النصل، خاصة أنه لا يعاني أي مشاكل نفسية وبكامل قواه العقلية".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2021-01-29
09:00 | 2021-01-29
05:55 | 2021-01-29
23:00 | 2021-01-28
21:00 | 2021-01-28
18:00 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website