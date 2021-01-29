بعد الدموع الحياة ستبتسم لمواليد 3 أبراج في النصف الثاني من 2021!

بعض الأشخاص قد يفقدون الأمل أمام الأحداث السيئة التي يواجهونها في حياتهم، ولهذا يعتقدون لبعض الوقت أنه لم يعد بإمكانهم المضي قدماً إلى الأمام. لكن من المعروف أن الحياة لا تكتمل إلا بوجهيها المشرق والمعتم، الإيجابي والسلبي. ولهذا من الخطأ الشعور باليأس فالحظ قد يبتسم قريباً لمواليد 3 أبراج.

الحمل

من الممكن أن يعيش مولود الحمل مرحلة حافلة بالمصاعب وقد تعترضه راهناً بعض المعوقات. لكن ليس عليه الاستسلام. فمن الممكن أن يبدأ السير على طريق جديدة في حياته وأن يعبر إلى مساحة أخرى أكثر انفتاحاً واتساعاً لأحلامه. وقد يحقق بعض الأرباح في النصف الثاني من 2021.

الميزان

ينتظر مولود الميزان الحصول على فرصة مميزة في حياته. وليس عليه فقدان الأمل وإن كانت الأجواء المحيطة به سلبية. فهو على قاب قوسين أو أدنى من فتح صفحة جديدة وخصوصاً على المستوى المهني. ورغم الصعوبات قد يحقق حلمه أخيراً ويعيش مرحلة من الازدهار على المستوى المادي.

العقرب

يشعر في المرحلة الحالية بالتعب ويرى أن الأفق أمامه مسدود. وهو اعتقاد خاطئ. فقد يجد ما يبحث عنه منذ سنوات بشكل مفاجئ ومن دون أن يتوقع ذلك. كذلك يمكن أن يلتقي بعض الأشخاص الذين يفتحون أمامه العديد من الأبواب. وكل ما عليه فعله هو التفكير العقلاني الهادئ من أجل القيام بالخيارات الصحيحة.