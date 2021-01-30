اليكم توقعات ماغي فرح العاطفية لنهاية شهر كانون الثاني

ماذا يحمل الأسبوع الرابع من شهر كانون الثاني من العام 2021 على الصعيد العاطفي للأبراج؟ اليكم توقعات ماغي فرح:برج الحملتكون محط الأنظار، ومن الأمور المحتملة أن تعرف غراماً مفاجئاً في هذا الأسبوع، رغم أنَّك تميل أكثر إلى المغامرات وتمضية وقت وتسلية بوضوح ودون التكتم أما الآخرين.ستحصل أمورا كثيرة في حياتك وربما تصل إلى بعض الإنجازات الكبيرة، لذا مطلوب منك الهدوء، لأنَّك كما تعلم أنَّك من الممكن أن تقع في الحب، أو من الممكن حصول شيء غير متوقع وفي مكان غير إعتيادي، أو ربما تولد صداقة، أو علاقة متينة جداً أي عشق رومانسي، وتكون بالنسبة لك أساسية جداً.برج الثورينتظرك لقاء أو إتصال مهم جداً، او حالة شفاء من وباء، أو تسمع عن وضع صحي ممتاز، وتطُّل على بعض الآفاق الجيدة.لديك وضع خاص وإنتقالي ومن الممكن أن تكون بداية علاقة حب أو حرص على إخفاء أمر عن حبيب او زوج أو عن مقرَّب بسبب بعض الأجواء التي ممكن أن تكون مفاجئة في هذا الوقت.تتحسن الأمور في اليومين الأخيرين من هذا الشهر، وستكون جيدة، وأفضل بكثير من السابق، وربما ترتاح من عبء.برج الجوزاءيجب أن تكون دقيقاً في اليومين الأخيرين من الشهر، حتى لا تجرح مشاعر بعض المقربين.تكون الأيام الأخيرة من الشهر جيدة بالإجمال، ولكن تكون أنت منطلقاً وواثقاً من نفسك وربما تقول أشياء تندم عليها أو تُحاسب عليها لاحقاً، لذا إبتعد عن هذا الموضوع وفي التروّي سلامة يا عزيزي، ولسانك حصانك إن صنته صانك.برج السرطانالفترة الواقعة بين تاريخ الإثنين 25، والأحد 31، مهمة جداً، وتُقرِّر مصير بعض مواليد برج السرطان.أي ولادة لوضع عاطفي الآن من الممكن أن ينتهي بزواج آخر السنة، فهذا الأسبوع يُحدّد مصير بعض مواليد برج السرطان على الصعيد الشخصي وطبعاً إذا كانوا عازبين.توقع مناخ رومانسي جداً بين تاريخ السبت 30 كانون الثاني، والإثنين 2 شباط، تلتقي بالحبيب أو تذهب إلى مغامرة تحلم فيها ومن أن تلتزم بعلاقة بصورة جيدة، ومن الممكن أن تكون علاقة من السنة الماضية.برج الأسدتولد قصة عاطفية في آخر هذا الأسبوع.تحقق بعض الأحلام، وتحظى بإنسجام عاطفي جيد جداً، بين تاريخ السبت 30، والأحد 31.برج العذراءأنت في شهر مهم جداً، يحمل عودة حبيب، أو يحمل في الأيام الأخيرة شغف عاطفي، أو عناق روحي مع أحد الأشخاص الذي تتعرف عليه ويُشكّل في حياتك نقطة فارقة، ويحمل لك جديداً أو رسالة معينة أو بداية طريق مُميزة معه.حاذر من بعض الأطراف اللذين من الممكن أن يتدخلوا ضد مصالحك، لذا مطلوب منك عدم المحاولة بمواجهتهم وتأجيل أي نزاع او لقاء أو حتى أي محاسبة حتى آخر يومين من الشهر، وذلك أنَّ آخر يومين من الشهر سيكونوا واعدين بالنسبة لك.أنت مطُّل هذه الفترة على لقاء من الممكن عودة حبيب، أو عودة أحد الأبناء من بعد غياب، أو على خبر جيد يتعلق بموضوع عائلي.برج الميزانينتظرك حدث ماضي، يعود ويظهر في حياتك اذا كنت من مواليد الدائرة الثانية، أما اذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة، فهناك من سيعترض على مسيرة تخصك، ولكن كن على ثقة أنَّك قادم على عشرة أيام مميزين جداً، ومن الممكن أن تنطلق وتبدأ خلالهم مسيرتك المهنية.تُصارح محيطك بتجسيد بعض الأمور، ومن الممكن أن يكون لديك حواراً مهماً مع أحد المقرَّبين، وتبدأ عملاً جديداً في هذه الفترة.لا تعتمد على أي مساعدة وكن حريصاً على كتم المشاعر والأفكار.برج العقربحاذر من وضع صحي متراجع، بين الخميس 28، والسبت 30، لأنَّ هذه الفترة قد تكون دقيقة جداً، إنتبه جداً من الوباء أو التعرض لبعض التراجع الصحي أو حتى المعنوي.تسمع خبراً يُزعجك يخص أحد المقربين، أو أحد الأصدقاء، ومطلوب منك أن تمسك أعصابك وتكون حاضراً لمواجهة أي شيء سلبي في حياتك.برج القوسلا يجب أن يكون هناك طمعاً وجشعاً في آخر أيام هذا الشهر الذي يحمل متغيّرات كثيرة، وعلاقات غير كلاسيكية أو تقليدية.يُمنع التطرُّف، والقمع والتفكير بأمور غير قابلة لأن تتجسد. وكن على ثقة أنَّك ستتخلص في الأيام الأخيرة من ضغوطات، ومن عراقيل وعوائق.برج الجديتنتصر قضيتك، وتعود وتَكسَب حباً كان مسبباً لك معاكسة في السنة الماضية.تتعرض لمعاكسة صعبة جداً على الصعيدين العائلي والشخصي، ومن الممكن أن تتفاجأ بمواقف تصدمك او بتصرفات تخيب آمالك، حاول في هذا الوقت أن تراجع حساباتك كقدرتك على إنجاز كبير، وكن واقعياً جداً وإياك أن تقدم أفكاراً حالمة.تتبدل الأمور في أواخر الشهر، وترى الأمور بوضوح كبير، ومن الممكن أن تُقدم على خيارات صائبة.برج الدلوتُعتبر هذه الفترة مهمة للمواعيد واللقاءات، ومن الممكن أن تتلقى مفاجئة سعيدة تخص وضعك العاطفي أو العائلي، ومن الممكن أن تتقدم خطوات نحو الإنجازات.يدفعك فينوس المتواجد في الجدي إلى التفكير بحب قديم، أو يجعلك تتسلل لمعرفة واقع حبيب قديم، أو تسمع أخباراً عنه أو تهتم بما يحصل له في هذه الفترة.برج الحوتحاذر من الأوهام وكن حاضراً لمعالجة كل الثغرات في هذين اليومين.يُمكن أن تعرف جديداً على الصعيد العاطفي، لكنك تحافظ على سرية معينة، أو أنت أمام خيار لا بد منه، أو هناك أمراً جدّياً يرتسم في الأفق إذا كنت خالي القلب حتى الآن، وربما هناك عقد قران خلال هذه السنة، أو ربما تفكر في علاقة جدية، تُبصر النور أو أبصرت النور خلال هذا الشهر.