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علامة جديدة على الكذب.. إليكم ما يفعله الرجال

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:00
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أظهرت دراسة جديدة أن الرجال الكاذبين يقلدون لغة الجسد لدى الرجال الآخرين الذين يكذبون عليهم، ما قد يؤدي إلى إنشاء اختبارات جديدة لكشف الكذب.

وقالت صوفي فان دير زي، في جامعة Erasmus روتردام، في حديثها مع New Scientist: "غالبا ما يغير الكاذبون سلوكهم عمدا إلى طريقة يعتقدون أن قائل الحقيقة يتصرف بها، ولكن هذا السلوك المقلد المعين هو أمر لن يحاولوا حتى التلاعب به لأنهم لا يدركون أنهم يفعلون ذلك".

وأضافت: "هذا يمكن أن يجعله إشارة مثيرة للاهتمام للكشف عن الخداع".

وكانت فان دير زي، جزءا من فريق بحث درس 50 مشاركا ذكرا كُلّفوا بمهمة ألغاز خشبية. وقيل للرجال إن لديهم 5 دقائق وأن المهمة كانت سهلة.
وفي الواقع، كان الأمر أكثر صعوبة ولم تكن 5 دقائق وقتا كافيا.

وأخبرت فان دير زي، الرجال بأنها "أخفت" حل اللغز في الغرفة من أجلهم وشجعتهم على الغش. ومع ذلك، أخبرتهم ألا يخبروا مشرفها بأنها تقدم الإجابة.

ثم قام الباحثون بتسجيل كل طالب يتحدث إلى طالب آخر حول اللغز وكيف تم حله. وأولئك الذين تمسكوا بطلب فان دير زي، بعدم التحدث عن الإجابة المخفية، سُجّلت لديهم الكذبة.

وارتدى الطلاب أجهزة تسمى مقاييس التسارع اللاسلكية بحيث يمكن ملاحظة حركات الرأس والصدر والمعصم.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين لم يكذبوا، لديهم حركات جسدية مختلفة عن الشخص الذي كانوا يكذبون عليه.

ومع ذلك، إذا كانوا يكذبون، فإنهم يميلون إلى تقليد حركات الرجل الذي كانوا يتحدثون إليه.

وافترض الباحثون أن الكاذبين يقلدون مستمعيهم لا شعوريا، لأن الكذب يتطلب الكثير من التركيز ومحاكاة لغة الجسد أسهل من التفكير بأنفسهم.

ولم يُقل إن التقليد كان واضحا للعين المجردة على الرغم من التقاطه بواسطة المعدات.

وكان أحد عيوب الدراسة هو أن نتائج مقياس التسارع لم تحدد ما إذا كان الكاذب أو المستمع يقوم بمواءمة لغة جسده أولا.
المصدر: وكالات
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