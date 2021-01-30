حجر كريم نادر يشبه "شخصية شهيرة".. يُقدّر سعره بآلاف الدولارات! (صور)

نشر جامع المعادن في كاليفورنيا مايك باورز، صورة حجر كريم من "العقيق" عُثر عليه في سوليداد، وهي نقطة ساخنة من الأحجار الكريمة في جنوب البرازيل، وقد تبين أنه يشبه شخصية شهيرة من دمى شارع سمسم.

Me no geologist, but me think dat rock look a lot like me... https://t.co/444KeOrAbi — Cookie Monster (@MeCookieMonster) January 25, 2021

وبعد نشر الصورة عن العقيق على الفايسبوك، حققت الصورة انتشارا بشكل كبير، مع كتابات في الصحف من أستراليا إلى الولايات المتحدة.



وفي حديثه مع "لايف ساينس"، قال باورز: "لم أكن أدرك أن شخصية "كوكي مونستر" معروفة جدا وجزء من التراث الثقافي العالمي". وكشف أنه منذ ذلك الحين، تلقى اتصالا من الممثل الذي يلعب دور "كوكي مونستر" في "شارع سمسم".



ويأتي العقيق كشكل من أشكال الكوارتز، وهو الشكل البلوري لثاني أكسيد السيليكون، الذي يتطور داخل التجاويف في الصخور البركانية. وتتشكل التجاويف بواسطة فقاعات غازية في الحمم الساخنة.

وقال باورز إنه يخطط في الوقت الحالي للاحتفاظ بالحجر. وإن المطاف قد ينتهي به في متحف أو في أيدي جامع مقتني من الطراز الرفيع.



ونشر لقطات للصخرة على حسابه في "فيسبوك" هذا الشهر، وقال إنه قد عُرض عليه منذ ذلك الحين مبلغ 10000 دولار مقابلها، من قبل خمسة مشترين مختلفين.