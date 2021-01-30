منوعات

حجر كريم نادر يشبه "شخصية شهيرة".. يُقدّر سعره بآلاف الدولارات! (صور)

Lebanon 24
30-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-789220-637475963434909262.png
Doc-P-789220-637475963434909262.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر جامع المعادن في كاليفورنيا مايك باورز، صورة حجر كريم من "العقيق" عُثر عليه في سوليداد، وهي نقطة ساخنة من الأحجار الكريمة في جنوب البرازيل، وقد تبين أنه يشبه شخصية شهيرة من دمى شارع سمسم.
 
وبعد نشر الصورة عن العقيق على الفايسبوك، حققت الصورة انتشارا بشكل كبير، مع كتابات في الصحف من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه مع "لايف ساينس"، قال باورز: "لم أكن أدرك أن شخصية "كوكي مونستر" معروفة جدا وجزء من التراث الثقافي العالمي". وكشف أنه منذ ذلك الحين، تلقى اتصالا من الممثل الذي يلعب دور "كوكي مونستر" في "شارع سمسم". 

ويأتي العقيق كشكل من أشكال الكوارتز، وهو الشكل البلوري لثاني أكسيد السيليكون، الذي يتطور داخل التجاويف في الصخور البركانية. وتتشكل التجاويف بواسطة فقاعات غازية في الحمم الساخنة.
 
وقال باورز إنه يخطط في الوقت الحالي للاحتفاظ بالحجر. وإن المطاف قد ينتهي به في متحف أو في أيدي جامع مقتني من الطراز الرفيع.

ونشر لقطات للصخرة على حسابه في "فيسبوك" هذا الشهر، وقال إنه قد عُرض عليه منذ ذلك الحين مبلغ 10000 دولار مقابلها، من قبل خمسة مشترين مختلفين.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-01-30
18:00 | 2021-01-30
15:00 | 2021-01-30
09:00 | 2021-01-30
05:55 | 2021-01-30
21:00 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website