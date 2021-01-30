17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"شطائر تونة بلا تونة" في "صب واي"...والمطعم الشهير هكذا رده
Lebanon 24
30-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت مجموعة من الأميركيين في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد مطاعم "صب واي" للوجبات السريعة، تتهمها بتقديم شطائر للزبائن على أنها تحتوي على التونة، لكنها ليست كذلك.
وتتضمن الدعوى القضائية الجماعية التي تم رفعها الأسبوع الماضي ضد عملاق الوجبات السريعة ومقره كونيتيكت، اتهامات للشركة بالاحتيال والإعلان الكاذب حول محتوى شطائر التونة.
وأشارت الدعوة القضائية إلى أن الشطائر تحتوي على "خليط لا يعتمد على التونة إطلاقا، بل هو مزيج يشبه التونة من حيث الشكل واللون والقوام".
ونفت شركة "صب واي" هذه الاتهامات، وقالت لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية في بيان، إنها "تقدم التونة المطبوخة بنسبة 100 بالمئة في مطاعمها، التي تخلط مع المايونيز وتستخدم في الشطائر الطازجة واللفائف".
وقالت ماغي تروكس، مديرة العلاقات العامة العالمية في شركة "صب واي": "هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تهدد بإلحاق الضرر بأصحاب الامتياز لدينا، وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعملون بلا كلل لدعم المعايير العالية التي تضعها (صب واي) لجميع منتجاتها، بما في ذلك التونة".
وأضافت أن "الدعوى القضائية تشكل هجوما طائشا وغير لائق على العلامة التجارية لشركة (صب واي)، وعلى سبل عيش أصحاب الامتياز في كاليفورنيا. في الواقع، لا يوجد أي أساس في القانون أو الواقع لمزاعم المدعين، وهي تافهة ولا تستند إلى حقائق".
وقال القائمان على الدعوى القضائية، وهما كارين دهانوا ونيليما أمين، إنهما يسعيان لتمثيل فئة من عملاء "صب واي" الذين اشتروا شطائر التونة ولم يجدوا فيها أي أثر للتونة كمكون.
وأشارت الدعوى التي تم رفعها في 21 كانون الثاني الجاري، إلى أن "الاختبارات المستقلة أكدت مرارا وتكرارا صحة ما جاء فيها"، لكنها لا تذكر مكان إجراء هذه الاختبارات، ومتى أو من قبل من أجريت.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الصحة عن إعادة فتح البلد
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الصحة عن إعادة فتح البلد
23:02 | 2021-01-29
29/01/2021 11:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"سقوط" الطائرة التركية بإيران.. لهذا السبب دوّت صفارات الإنذار (فيديو)
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"سقوط" الطائرة التركية بإيران.. لهذا السبب دوّت صفارات الإنذار (فيديو)
06:26 | 2021-01-30
30/01/2021 06:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تمديد الإقفال.. 5 شباط حاسم
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تمديد الإقفال.. 5 شباط حاسم
07:08 | 2021-01-30
30/01/2021 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت
Lebanon 24
تراجع تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت
11:09 | 2021-01-30
30/01/2021 11:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس الأحد يبدأ مع عواصف رعدية وتحذير للمواطنين
Lebanon 24
طقس الأحد يبدأ مع عواصف رعدية وتحذير للمواطنين
12:14 | 2021-01-30
30/01/2021 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-01-30
أخفت جثة أمها في الثلاجة 10 سنوات.. وهذا ما فضحها
15:00 | 2021-01-30
علامة جديدة على الكذب.. إليكم ما يفعله الرجال
12:00 | 2021-01-30
حجر كريم نادر يشبه "شخصية شهيرة".. يُقدّر سعره بآلاف الدولارات! (صور)
09:00 | 2021-01-30
اليكم توقعات ماغي فرح العاطفية لنهاية شهر كانون الثاني
05:55 | 2021-01-30
برجك اليوم
21:00 | 2021-01-29
بعد الدموع الحياة ستبتسم لمواليد 3 أبراج في النصف الثاني من 2021!
فيديو
إشحنوا هواتفكم.. عن بعد! (فيديو)
Lebanon 24
إشحنوا هواتفكم.. عن بعد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-30
30/01/2021 22:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"سقوط" الطائرة التركية بإيران.. لهذا السبب دوّت صفارات الإنذار (فيديو)
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"سقوط" الطائرة التركية بإيران.. لهذا السبب دوّت صفارات الإنذار (فيديو)
06:26 | 2021-01-30
30/01/2021 22:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)
Lebanon 24
بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)
21:00 | 2021-01-29
30/01/2021 22:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact