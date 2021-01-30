أخفت جثة أمها في الثلاجة 10 سنوات.. وهذا ما فضحها

أخفت امرأة جثة والدتها في ثلاجة المنزل لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم العثور عليها بالصدفة، وفقما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن تقارير صحفية محلية.وقالت المرأة اليابانية، وتدعى يومي يوشينو (48 عاما)، إنها أخفت جثة والدتها في الثلاجة عن أعين الشرطة "لأنها كانت تخشى إجبارها على مغادرة المنزل" إذا تم اكتشاف الوفاة.وأعلنت الشرطة اليابانية أنها اعتقلت يوشينو بتهمة "إخفاء جثة أنثى"، بعد أن عثر عليها يوم الأربعاء الماضي داخل الثلاجة في شقة في طوكيو.وعن طريق الصدفة، اكتشف عامل نظافة الجثة في ثلاجة مخبأة في خزانة.