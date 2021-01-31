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برجك اليوم

Lebanon 24
31-01-2021 | 06:00
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الحمل
يجدر بك استعادة النقاط المشتركة بينك وبين الشريك، وذلك عبر تخصيص بعض الوقت العاطفي للتفاهم بينكما حتى تصلا في النهاية إلى العلاقة الزوجية المطلوبة.
 
 
الثور
يتسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.
 
 
الجوزاء
تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.
 
 
السرطان
تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية والمهنية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام.
 
 
الأسد
تبحث في شؤون عاطفية، وتبدي اهتماماً كبيراً لمعلومات وأخبار جديدة، وتنشأ علاقة جديدة تبصر النور في القريب العاجل.
 
 
العذراء
إنه يومك الأفضل، فهناك فرصة للحصول على صداقات أعمق أو اكتشاف حب حياتك، لذلك استعد له.
 
 
الميزان
كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.
 
 
العقرب
لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة، فهو يمرّ بيوم عصيب بسبب أحد زملائه في العمل.
 
 
القوس
عليك بالتفكير المشترك مع الحبيب والابتعاد عن حب التملك والسيطرة، حتى لا تؤثر في طبيعة العلاقة في ما بعد.
 
 
الجدي
أنت مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى الى عدم إحراج الحبيب لأنه غير مرتاح نفسياً ولن يعود إلى طباعه المعتادة في القريب العاجل.
 
 
الدلو
حياتك العاطفية تحتاج إلى الكثير من الهدوء والحذر لأنها على حافة الهاوية، ومن الأفضل ألا تتسرع في اتخاذ قرارات بشأن الدخول في علاقة جديدة.
 
 
الحوت
تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.
 
 
المصدر: السومرية
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