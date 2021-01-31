منوعات

في حرارة 54 تحت الصفر.. إنقاذ كلب من الموت متجمّداً (صورة)

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-789380-637476318363272265.jpg
Doc-P-789380-637476318363272265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّن سكان قرويون في سيبيريا بشمال شرقي روسيا، من إنقاذ كلب ضال تمّ العثور عليه "متجمدًا" وهو حي في البرد القارس، إذ كان الحيوان ينبح بحزن ما يشير إلى معاناته في الجليد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد عثر السكان على الكلب بينما كان مغطى بالجليد، تحديداً أطرافه، في درجة حرارة 54 تحت الصفر.

وكان الحيوان المغطّى بالجليد على وشك الموت، عندما سمعت صرخاته امرأة، وكأنّه يطلب المساعدة، وطلبت بدورها من جيرانها مساعدتها في إنقاذه.
 
وقد تمّ إخراج الكلب من وسط الجليد بعد إزالته من حوله بآلة حادة، بمساعدة مجموعة من السكان المحليين الذين نقلوه إلى منزل المرأة التي اكتشفته وسط الجليد.

وتمكن فريق من أعضاء نادي السيارات المحلي في المنطقة، من تخليص الكلب من الجليد وبمجرد تحرير الكلب، تم اصطحابه إلى مكان دافئ وقُدّم له الغذاء.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:50 | 2021-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:45 | 2021-01-31
15:00 | 2021-01-31
09:00 | 2021-01-31
06:00 | 2021-01-31
23:00 | 2021-01-30
21:00 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website