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منوعات
في حرارة 54 تحت الصفر.. إنقاذ كلب من الموت متجمّداً (صورة)
Lebanon 24
31-01-2021
|
12:00
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تمكّن سكان قرويون في سيبيريا بشمال شرقي روسيا، من إنقاذ كلب ضال تمّ العثور عليه "متجمدًا" وهو حي في البرد القارس، إذ كان الحيوان ينبح بحزن ما يشير إلى معاناته في الجليد.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد عثر السكان على الكلب بينما كان مغطى بالجليد، تحديداً أطرافه، في درجة حرارة 54 تحت الصفر.
وكان الحيوان المغطّى بالجليد على وشك الموت، عندما سمعت صرخاته امرأة، وكأنّه يطلب المساعدة، وطلبت بدورها من جيرانها مساعدتها في إنقاذه.
وقد تمّ إخراج الكلب من وسط الجليد بعد إزالته من حوله بآلة حادة، بمساعدة مجموعة من السكان المحليين الذين نقلوه إلى منزل المرأة التي اكتشفته وسط الجليد.
وتمكن فريق من أعضاء نادي السيارات المحلي في المنطقة، من تخليص الكلب من الجليد وبمجرد تحرير الكلب، تم اصطحابه إلى مكان دافئ وقُدّم له الغذاء.
المصدر:
سكاي نيوز
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