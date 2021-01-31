تتناول طعم القطط ولا تغسل سكينها.. هكذا تعيش "أبخل مليونيرة في العالم"! (صور)



توصف سيّدة أميركية تدعى إيمي إليزابيث بأنّها "أبخل مليونيرة في العالم"، حيث أنّها ترفض أن تتجاوز ميزانيتها الشهرية المقدرة بـ1000 دولار سنتاً إضافياً، على الرغم من أن صافي ثروتها تبلغ 5.3 ملايين دولار.

وكشفت المليونيرة البالغة من العمر 50 عاماً، في برنامج "Extreme Cheapstakes" المذاع على فضائية "تي إل سي" عن طرقها المتنوعة من أجل توفير مالها، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "جيلونغ أدرفتايزر".

وأكدت أنّه في سبيل توفير استهلاكها للكهرباء، فإنّها تقوم بتشغيل سخان المياه بعد استيقاظها كل صباح لمدة 22 دقيقة فقط وهو ما يكفي لحصولها على حمام دافئ، ثم تقوم بإغلاقه طوال اليوم.

كما تستخدم إيمي إليزابيث نفس إسفنجة غسيل الصحون حتى أصبحت تتساقط إلى قطع صغيرة، وتستخدم سكيناً واحداً فقط، وترفض غسله بالمياه.



إضافة إلى ذلك، فإنّ المليونيرة تتناول طعام القطط للحفاظ على انخفاض فواتير محال المواد الغذائية، كما أنها تجعل ضيوفها يتناولون نفس صنف الطعام، الذي تراه أفضل بديل للتونة غير موافرة من وجهة نظرها. إضافة إلى ذلك، فإنّ المليونيرة تتناول طعام القطط للحفاظ على انخفاض فواتير محال المواد الغذائية، كما أنها تجعل ضيوفها يتناولون نفس صنف الطعام، الذي تراه أفضل بديل للتونة غير موافرة من وجهة نظرها.





وجعلت إليزابيث طليقها، مايكل موري، يتطوّع لتنظيف منزلها مجاناً لكي تتمكّن من توفير رسوم تنظيف بقيمة 400 دولار أميركي، وذلك بعدما أقنعته أن ذلك يحافظ على لياقته البدنية. وجعلت إليزابيث طليقها، مايكل موري، يتطوّع لتنظيف منزلها مجاناً لكي تتمكّن من توفير رسوم تنظيف بقيمة 400 دولار أميركي، وذلك بعدما أقنعته أن ذلك يحافظ على لياقته البدنية.