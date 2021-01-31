جريمة عائلية مروعة.. قتل شقيقته قبل يوم من حفل زفافها!

اعتقلت الشرطة الهندية رجلا يدعى فيروز أقدم على قتل شقيقته، فردوس البالغة 18 عاما، قبل يوم من حفل زفافها.ووقع الحادث صباح يوم أمس السبت، في مدينة ميروت في ولاية أوتار براديش شمالي غربي الهند، واعترف فيروز البالغ من العمر 22 عاما بفعلته، بحسب صحيفة "إنديان إكسبرس" المحلية.وقالت وسائل الإعلام الهندية المحلية، إن صديق فردوس أراد إيقاف زواج بالغصب بإرسال صوره مع العروس إلى أقاربها، وهذا ما أثار غضب شقيقها.وكانت ردة فعل فيروز عنيفة، حيث قام بضربها ثم اشترى مسدسا وأطلق النار على العروس، التي كانت من المتوقع أن تتزوج اليوم الأحد.وذكرت الشرطة المحلية، أن فردوس كانت في علاقة حب مع أحد أقاربها لمدة أربع سنوات رغم رفض أهلها. وهيأت العائلة زواجا بالقوة مع أحد سكان مدينة ميروت.وقال مدير قسم الشرطة، براشانت كابيل، لصحيفة "صنداي إكسبرس" البريطانية، "لقد اعتقلنا فيروز وصادرنا سلاح الجريمة".