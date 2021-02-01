الحملتحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرينالثورلا تحاول استدراج الآخرين إلى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ماالجوزاءتجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذرالسرطانيدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدةالأسدوطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاًالعذراءحاول أن لا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً، ولا نتس أن الحب يحتل المرتبة الأولى في حياتك ويشغل كل تفكيركالميزانكن واقعياً في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقةالعقربيسلّط هذا اليوم الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالكالقوستعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكيةالجديلا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلكالدلومناخ جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفسالحوتالتصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية