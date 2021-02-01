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برجك اليوم

Lebanon 24
01-02-2021 | 05:55
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الحمل
تحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيداً عن صراعات الآخرين
الثور
لا تحاول استدراج الآخرين إلى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما
الجوزاء
تجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر
السرطان
يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة
الأسد
وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً
العذراء
حاول أن لا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً، ولا نتس أن الحب يحتل المرتبة الأولى في حياتك ويشغل كل تفكيرك
الميزان
كن واقعياً في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة
العقرب
يسلّط هذا اليوم الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك
القوس
تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكية
الجدي
لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلك
الدلو
مناخ جيد على الرغم من بعض المعاكسات. تستقبل اليوم الاول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس
الحوت
التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية
 
المصدر: السومرية
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