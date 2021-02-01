زفاف ابنة الـ28 عاماً تحوّل إلى عزاء.. هكذا لفظت أنفاسها الأخيرة

توفيت عروس بقرية نجع العرب التابعة لمحافظة بني سويف المصرية قبل ساعات من زفافها، بسكتة قلبية.وسادت حالة من الحزن في القرية بعد وفاة آلاء أبو سيف البالغة 28 سنة، والتي كانت تستعد لزفافها.وقال أهالي القرية إن الوفاة حدثت نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب، حسبما أكد لهم مفتش الصحة الذي تم استدعاؤه لمنزل أسرتها.وشارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، في صلاة الجنازة وتشييعها إلى مثواها الأخير.