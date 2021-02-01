4 مسافرين تناولوا 30 كيلوغراما من البرتقال .. لهذا السبب

قام 4 مسافرين بتناول 30 كيلوغراما من البرتقال، في أحد المطارات قبل انطلاق رحلتهم، في واقعة مثيرة.

وتناول المسافرون الأربعة وهم من الجنسية الصينية، هذه الكمية من البرتقال قبل انطلاق رحلتهم، لتجنب دفع رسوم الأمتعة الزائدة على متن الطائرة.

إلا أن الأمر لم ينته هنا، فقد أصيبوا جميعهم بقرحة شديدة في المعدة، حيث لم يستغرق منهم أكل كل هذه الكمية أكثر من 30 دقيقة.

وبحسب مصادر من مطار كونمينغ تشانجشوي الدولي في مقاطعة يونان، فإن المبلغ الذي توجب على المسافرين دفعه في حال أرادوا أخذ البرتقال معهم يصل لنحو 47 دولارا، أي أكثر بستة أضعاف من سعر البرتقال.

وقال أحد هؤلاء المسافرين إنهم وقفوا هناك، وأكلوا كل شيء، ولم يستغرق الأمر سوى نحو 30 دقيقة، مضيفاً: "لا نريد تناول البرتقال أبداً مرة أخرى"، بحسب ما نقلت صحيفة independent البريطانية.