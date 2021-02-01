"إبرة في كومة قش"... استأجر صائد كنوز للبحث على خاتم زفافه المفقود (صور)

تعرض ثنائى أسترالى لموقف سخيف بعدما فقد الزوج خاتم زفافه، ما اضطر دانييل فيرجويزاس، إلى استئجار صائد كنوز للبحث عن الخاتم الذى فقده على أحد الشواطئ فى حفل بمناسبة "يوم أستراليا الوطنى"، وأقدم الزوج على هذه الخطوة بعدما كان يشعر بأن الخاتم الذي اشتراه في النرويج قد فقده إلى الأبد، حيث كان الأمر مثل البحث عن "إبرة في كومة قش"، إلا أنه استطاع في النهاية إيجاد الخاتم تحت الرمال.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن زوجته إنجرليز سفالينج، البالغة من العمر 40 عامًا، كانت حزينة لفقدانها الخاتم لما يحمله من ذكريات، لذلك قرر توظيف صائد كنوز من مدينة سيدني في محاولة أخيرة للعثورعليه، وأوضح التقرير، أن تلك الخطوة الغريبة أتت ثمارها بعد يوم واحد، حيث وجد محقق المعادن الثمينة الذي يحمل اسم 'Big H' الخاتم مدفونة في رمال الشاطئ.