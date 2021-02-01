بسبب إنهاء خدماته... هاجم الدائرة التي كان يعمل فيها بقنبلة يدوية!

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أن شخصا هاجم الدائرة التي كان يعمل فيها بقنبلة يدوية بسبب إنهاء خدماته.وقال المصدر لـ"روسيا ليوم"، إن "عاملاً في بلدية منطقة الشعب هاجم مقر البلدية الليلة الماضية بعدما أنهيت خدماته".وأضاف، أن "الهجوم لم يسفر عن أي إصابات وتعرفت السلطات على منفذه".