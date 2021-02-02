الحمليحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدالالثورلا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيداً جداً، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريكالجوزاءإذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامكالسرطانالثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمهاالأسدتواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياءالعذراءقد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمكالميزاندعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفرالعقرباختبار جديد يتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتكالقوستعيش أوقاتاً عذبة وحلوة على الصعيد العاطفي، والوعود كثيرة على هذا الصعيدالجديكن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقةالدلوكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدودالحوتلا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية