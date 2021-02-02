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برجك اليوم

Lebanon 24
02-02-2021 | 05:55
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الحمل
يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدال
الثور
لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيداً جداً، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك
الجوزاء
إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك
السرطان
الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها
الأسد
تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء
العذراء
قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك
الميزان
دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفر
العقرب
اختبار جديد يتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك
القوس
تعيش أوقاتاً عذبة وحلوة على الصعيد العاطفي، والوعود كثيرة على هذا الصعيد
الجدي
كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة
الدلو
كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود
الحوت
لا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية
المصدر: السومرية
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