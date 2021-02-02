فتاة تمارس الرياضة بدون أن تكترث لحدوث انقلاب عسكري خلفها! (فيديو)

وثق مقطع فيديو في ميانمار أمس الاثنين فتاة تمارس التمارين الرياضية من دون أن تدرك أن انقلابا كان يحدث في البلاد على مئات الأمتار منها.

وفي الوقت الذي كانت تمارس فيه الرياضة ظهرت خلفها قافلة عسكرية لحظة وصولها إلى أمام مقر البرلمان.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

وانتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق أمس الاثنين في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وفي بيان بثته قناة تلفزيونية محلية مملوكة للجيش، أعلن الجيش حالة الطوارئ حفاظا على "استقرار" الدولة، ردا على إدعاءات التزوير التي طاولت الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني 2020، التي فازت فيها أونغ سان سو تشي مجددا.