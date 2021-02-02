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دامت 15 ساعة و36 دقيقة.. "لوفتهانزا" تتم أطول رحلة في تاريخها

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:00
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أتمت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أمس الاثنين أطول رحلة في تاريخها، بعدما قطعت طائرة إيرباص "إيه 350-900" تابعة لها 13 ألفا و600 كيلومتر في غضون 15 ساعة و36 دقيقة.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "بهبوط الطائرة في جزر فوكلاند تكون الشركة قد أتمت أطول رحلة بدون توقف في تاريخها".

وأقلعت الطائرة مساء الأحد من مدينة هامبورغ الألمانية وعلى متنها باحثون من معهد "ألفريد فينر" الألماني والطاقم الجديد لكاسحة الجليد البحثية الألمانية "بولارشترن".

وقالت متحدثة باسم معهد "ألفريد فيغنر" إن سبب الرحلة الخاصة هو جائحة كورونا، مضيفة أنه قبل المغادرة كان الركاب وطاقم "لوفتهانزا" في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى ميونخ يوم غد الأربعاء، كما سيكون طاقم "بولارشترن" المستبدل على متن الطائرة.
المصدر: وكالات
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