الحمل
تعيش يوماً عاطفياً مميزاً. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب
الثور
القمر يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى، لك حقوق لكن عليك واجبات
الجوزاء
راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب
السرطان
تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك
الأسد
القمر المكتمل في برجك يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ما
العذراء
التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيداً من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناء
الميزان
استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحياناً يزيد الوضع تعقيداً ويوصلك إلى الطريق المسدود
العقرب
معاملة الشريك بطيقة حسنة تترك ارتياحاً عنده، وتولّد مزيداً من الأجواء الجيّدة بين الطرفين
القوس
تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّيات
الجدي
تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد
الدلو
لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. إنسجام فكري بينك وبينه
الحوت
يكتمل القمر في برج الأسد فتشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة