الحملتعيش يوماً عاطفياً مميزاً. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجوابالثورالقمر يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى، لك حقوق لكن عليك واجباتالجوزاءراجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصابالسرطانتشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريكالأسدالقمر المكتمل في برجك يفرض عليك التأني والاهتمام بالآخر الذي قد يلومك على أنانية ماالعذراءالتعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيداً من المصداقية، فتكسب ثقة الجميع من دون استثناءالميزاناستيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحياناً يزيد الوضع تعقيداً ويوصلك إلى الطريق المسدودالعقربمعاملة الشريك بطيقة حسنة تترك ارتياحاً عنده، وتولّد مزيداً من الأجواء الجيّدة بين الطرفينالقوستواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور، ولا تتوّرط في مجالات عميقة، ولا تدخل في تحدّياتالجديتجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيدالدلولا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. إنسجام فكري بينك وبينهالحوتيكتمل القمر في برج الأسد فتشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة