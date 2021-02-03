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منوعات
عجوز عمرها 110 أعوام تصبح نجمة "تيك توك": لا تذهبوا لعيادة الطبيب
Lebanon 24
03-02-2021
|
23:00
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سجلت المعمرة إيمي هوكينز من ويلز والبالغة 110 أعوام، بشكل غير متوقع، أكثر من مئة ألف مشاهدة على منصة "تيك توك" بعد غنائها بذكرى عيد ميلادها.
ونشرت ساشا فريمان مقطع الفيديو، الأسبوع الماضي، وكتبت: "تحتفل جدتي الكبرى بسعادة بعيد ميلادها في 24 يناير بأغاني مضحكة".
وحظي المقطع بانتشار كبير، وسط تفاعل كبير من رواد "تيك توك" الذين أبدوا إعجابهم بصوت الجدة التي تعيش في منطقة كونمازث جنوبي ويلز.
ومازحت الجدة الحاضرين الذين سألوها عن سر عمرها المديد، قائلة: "لا تذهبوا لعيادة الطبيب".
المصدر: سبوتنيك
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