ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)

أطلقت عالمة الفلك كارمن شماس توقعاتها لشهر شباط، مشيرة إلى ان هذا الشهر هو شهر التمرد والثورات.

وأشارت شماس في فيديو على موقعها الخاص على يوتيوب إلى انه في الفترة الممتدة ما بين 4 و 5 و 6 و7 شباط الحزن سيخيم على العالم ربما بسبب اغتيال شخصية مهمة او قد يكون حادثا عنيفا او حدوث كارثة طبيعية.

وأضافت انه في 9 و10 شباط نصل إلى "القمر الجديد" التي تبدأ تأثيراته في 11 شباط حيث يلتقي القمر والشمس ببرج الدلو وعند وجود قمر جديد يعني ان هناك ثورة طبيعية يكون هناك مشاكل او زلازل أو براكين وحرائق.

وتابعت: ثمة احتمال أيضا ان نشهد خبرا سارا سياسياً او دبلوماسيا في 11 شباط أي في فترة القمر الجديد.

وأضافت: "من 13 حتى 18 شباط هي فترة عنف وزلازل انفجارات او حوادث طائرات وهي من اصعب الفترات. ثورات وتمرد حتى ان فيروس كورونا سيتمرد وسيخلق سلالة جديدة وهناك تطورات كبيرة . "

الفترة ما بين 20 و21 و22 شباط قد تحمل تحركا او عمليات عسكرية او حادثا له علاقة بالطائرات .

في نهاية الشهر أي ما بين 26 و27 و28 شباط يكون هناك القمر المكتمل وتكون تأثيراته قوية أي قد يحصل ثورات وستظهر مشاكل في البلدان.