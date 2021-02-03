17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
عامل جديد قد يتنبّأ بموعد ومكان ظهور موجة أخرى من كورونا
Lebanon 24
03-02-2021
|
17:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة أن درجة حرارة الجو والرطوبة تلعبان دوراً رئيسياً في التنبؤ بموعد ومكان ظهور موجة أخرى من فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أشار الباحثون إلى أن نماذج التنبؤ الحالية تأخذ في الاعتبار عاملين فقط هما معدلات الإصابة بالفيروس الحالية ومعدلات الشفاء منه. إلا أنهم أشاروا إلى أن تحليل البيانات الخاصة بالرطوبة ودرجة الحرارة يمكنه التنبؤ بتطورات الوباء بشكل أكثر دقة.
وابتكر فريق الدراسة نموذجاً حاسوبياً يراعي الاختلافات في الطقس وكذلك سلوك الفيروسات.
وبمعنى آخر، فقد ركز النموذج على تركيز جزيئات فيروس كورونا في ظل ظروف الطقس المختلفة.
وقام الباحثون بتجربة هذا النموذج منذ صيف 2020 في باريس ومدينة نيويورك وريو دي جانيرو، ووجدوا أنه تمكن بالفعل من التنبؤ بالموجة الثانية من كورونا في هذه المدن.
وقال طالب دبوق، الباحث في جامعة نيقوسيا وأحد مؤلفي الدراسة: «لا ينبغي أن تستند قرارات صانعي السياسات لتنفيذ عمليات الإغلاق إلى البيانات المتعلقة بمعدلات الإصابات والتعافي فقط، حيث تلعب العوامل البيئية دوراً أيضاً في ذلك». وأضاف: "خلال الأوبئة التي لا يتوفر فيها التطعيم المكثف والفعال لجميع الأشخاص، يجب أن يكون التخطيط الحكومي طويل المدى من خلال النظر في تأثيرات الطقس وتصميم إرشادات الصحة والسلامة العامة وفقاً لذلك". وتابع: "يمكن أن يساعد ذلك في تجنب بعض ردود الفعل مثل عمليات الإغلاق الصارمة التي تؤثر سلباً على جميع جوانب الحياة والاقتصاد العالمي".
علاوة على ذلك، فقد أكدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «فيزياء السوائل»، أن توقيت حدوث الموجة الثانية من العدوى يختلف باختلاف الأماكن. ويرجع ذلك إلى اختلاف توقيت الفصول في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
المصدر:
الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
23:07 | 2021-02-02
02/02/2021 11:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات
Lebanon 24
وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات
21:08 | 2021-02-02
02/02/2021 09:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية: لا نعمل عندكم
Lebanon 24
السفيرة الأميركية: لا نعمل عندكم
06:35 | 2021-02-03
03/02/2021 06:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
18:00 | 2021-02-03
صُدمت عندما اكتشفت أن أحدهما أبيض والآخر أسمر.. أم وضعت توأما مختلطي العرق!
16:43 | 2021-02-03
لبناني في دبي يصبح "المليونير الثالث" بعد فوزه بجائزة "محظوظ"
15:00 | 2021-02-03
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
09:00 | 2021-02-03
حادثة نادرة.. نسوا جثة رجل أكثر من شهرين على سريره
05:56 | 2021-02-03
برجك اليوم
فيديو
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
18:00 | 2021-02-03
03/02/2021 19:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
15:00 | 2021-02-03
03/02/2021 19:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
13:30 | 2021-02-03
03/02/2021 19:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact