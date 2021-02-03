لبناني في دبي يصبح "المليونير الثالث" بعد فوزه بجائزة "محظوظ"

أصبح أبو علي، وهو مقيم لبناني في دبي، المليونير الثالث الذي يفوز بجائزة مليون درهم (ما يعادل 274 ألف دولار) في السحب الأسبوعي على جائزة "محظوظ".وحصل أبو علي، وهو خريج كلية رياضيات، ويعيش في دولة الإمارات منذ سنوات بعيدة، على خمس من المجموعات الست الفائزة 6-11-13-31-34-37 خلال السحب العاشر، الذي أقيم في 30 كانون الثاني الماضي.ونقلت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة باللغة الإنجليزية، عن أبو علي، قوله، إنه سيستخدم الأموال لتأمين مستقبل أطفاله، وسيتبرع بجزء منه لجمعيات خيرية.وقال أبو علي، أنه كان يشاهد التلفاز عندما أصدر هاتفه رنينًا، وظهرت رسالة عليه، كان فحواها: "لقد فزت!".وأضاف: "لقد تلقيت بالفعل، إشعارًا من كلمتين، وقلت إنني ربما ربحت 35 درهمًا أخرى، ولكن بعد ذلك، قلت أنه من الأفضل أن أتحقق، وعندما راجعت رصيدي رأيت 7 أرقام، وقلت لنفسي (هل أقرأ هذا فعلًا؟) كان من الصعب وصف الشعور في تلك اللحظة، لكن بعدها شعرت بأني محظوظ جدًا".اكتشف أبو علي جائزة "محظوظط لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ اللعب العام الماضي.وتابع قائلًا: "على الرغم من فوزي بمبلغ قادر على تغيير حياة أي شخص، فإن لدي إيمانًا راسخًا بأنْ لا أسلّم لهذا الواقع. لقد أخذت عهدًا على نفسي بالاستمرار بممارسة حياتي اليومية، كما كانت من قبل".وأوضح: "بالطبع، سيذهب جزء من هذا المال لمؤسسة خيرية، فعندما تشعر بالامتنان، ترغب بمشاركة هذا مع الآخرين، أريد -كذلك- أن أستثمره لأطفالي، لا أعلم كيف بعد، لكني أعلم أن هذا المال من أجلهم وليس من أجلي".