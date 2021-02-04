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جريمة اغتصاب في وضح النهار.. والشرطة تطلب العون

Lebanon 24
04-02-2021 | 12:00
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حادثة صادمة شهدتها إحدى منتزهات مدينة لندن المزدحمة، في وضح النهار، حيث تعرضت فيها فتاة صغيرة للاعتداء الجنسي، بينما تحاول السلطات فك ملابسات القضية التي هزت الشارع البريطاني.

 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، بعدما تم جرها لمنطقة أشجار كثيفة، عندما كانت تمارس رياضة الجري في منتزه "غودمايز" المزدحم شرقي لندن.

 

وقالت السلطات أن شابا يتراوح عمره بين 17 و20 عاما، بشعر أشقر وطول فارع وملابس رياضية، اعتدى على الفتاة حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي.

 

ولم تتم حتى الآن أي اعتقالات، بينما يستمر التحقيق في الحادثة التي صدمت الشرطة البريطانية، والتي نشرت دورياتها بشكل مكثف في المنطقة الشرقية للعاصمة لندن.

 

وقالت المحققة جيما موريس من وحدة قيادة المنطقة الشرقية: "كان منتزه غودمايز مزدحما في وقت الظهيرة، وأنا أناشد أي شخص كان في الحديقة ورأى الرجل الموصوف، بالتقدم وتقديم المساعدة لنا بالمعلومات".

 

وقالت السلطات إن الضحية تتلقى الدعم من ضباط مدربين تدريبا خاصا للتعامل مع ضحايا الاغتصاب.

المصدر: سكاي نيوز
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