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فيديو لمسؤول يشرب "مطهراً لليدين".. إليكم القصة الكاملة

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:00
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رصدت الكاميرات مسؤولا التقط علبة مطهر اليدين وشرب منها جرعة معتقدا بالخطأ أنها زجاجة ماء، وذلك أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.

وكان نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار، في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، الأربعاء، عندما أخذ جرعة من زجاجة قريبة.

وكان باوار يعتقد على ما يبدو أن الزجاجة بها ماء، وأخذ منها رشفة كبيرة لكن سارع شخص ما يقف وراءه لتحذيره من أنه يشرب مطهر اليدين.

ولاحظ المسؤول المحلي خطأه على الفور، وبصق المطهر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم أعطاه أحد الحاضرين زجاجة ماء.
المصدر: سكاي نيوز
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