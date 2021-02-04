هذه الأبراج الاكثر حظاً لشهر شباط 2021

يُعتبر عالم الفلك مرآة لكل برج من الأبراج في مختلف ميادين الحياة سواء كانت عملاً أو حباً أو زواجاً أو صحة، ولأنَّ كل هذه الجوانب تتوقف على معاكسة الكواكب للأبراج أحياناً إيجابياً أو سلبياً تبعاً للبرج الفلكي الذي تتواجد فيه، فيشهدون الأبراج فترات جيدة، تُشكِّل معبراً الى جديد في حياتهم، ويستفيدون بشكل مُميَّز وإيجابي، ويُصنفون بالأبراج الأكثر حظاً، والعكس صحيح.

تُقدم لك، "الجميلة"، أكثر الأبراج حظاً في شهر شباط، في السطور الآتية:الحظ حليف هذه الأبراج في شهر شباط 2021:برج الحمليحمل الفلك لبرج الحمل حظوظاً ووعوداً ونجاحات في شهر فبراير، ويجعله أكثر قدرة على السيطرة على أموره، للسير نحو الإنفراج رويداً رويداً، ويتحرر وينطلق واثقاً من نفسه، نحو آفاق جديدة ، وتغمره الأفلاك بدفء، ويهتم ببعض الأفكار الجديدة، ويشعر بقدراته الكبيرة، ويُوظّف مواهبه في مشاريع رابحة، ومقابلة مع بعض الشركات والمؤسسات ليُظهر من خلالها الحمل كفاءته ويطلّ على عروض مُميَّزة ونشاطات غير تقليدية.يعقد صداقات، وينفتح على بعض المجتمعات التي يحلم بمصادقتها، ويخرج من تحفظاته، وكأنَّك يتناغم مع حركة الفلك.برج الجوزاءيُعتبر برج الجوزاء بين خمس أبراج يتمتعون بحظ مُطلق هذه السنة، ويتسلّق الجوزاء بمخيلته الواسعة وجاذبيته الساحرة قمماً كثيرة، وتتوفر له معطيات كبيرة حتى يُحلّق في سماء من الوعود والإحتمالات الإيجابية وحتى العلاقات الغنية جداً، ويمتلك القدرة على التواصل الذهني مُزوداً بوحي من كوكب ماركور، ويتواجد فينوس في برج الدلو في شهر شباط، وهذا يعني للجوزاء تغيير ببدايته العاطفية على الأرجح.برج الميزانيُعتبر برج الميزان من أفضل الأبراج المحظوظين، بسبب سهر ورعاية الأفلاك له، وينتظره إيجابيات كثيرة ومصالحات، وتهبه السماء المزاج العذب والقدرة على التواصل مع المستجدات والتعامل بمهارة، بالإضافة لإختبار تجارب جديدة وعديدة، على الصعيدين المهني والشخصي، ويُعد شهر شباط حافل بالتغييرات الإيجابية، والحركة الواعدة التي تحمل له الكثير من الفرص والحظوظ والأفراح، ويستعيد حلاوة العيش وينعم بمناخ إيجابي، ويمضي في تحقيق أحلامه، ويتحدث الجو العام عن مغامرات يعيشها، بدون إرتباطات حقيقية وهذا الشيء إلى معظم مواليد الميزان.برج القوستكون الطوالع الفلكية واعدة جداً في شهر شباط، وبالإجمال يحمل هذا الشهر لمواليد القوس مواعيد ولقاءات، ويستعين القوس بخبراته الماضية وتزدهر أعماله، ولديه دعم معنوي من المقرَّبين وصداقات جديدة، ويعمل على ترتيب أوضاعه بشكل منظم، ويُفكّر في الأمور المالية التي تستحوذ على كل إهتماماته، وينعم بدعم من الأفلاك وتُفتح له ابواباً كانت مغلقة، ولا شك أنَّ الطوالع الفلكية تشير إلى الحب والتميُّز والتطلُّع إلى آفاق أخرى، ويكون للقوس نظرة جديدة ومختلفة للناس والحياة تجعله يُحلّق في السماء بنجاح.ويكون كوكب المال وهو ساتورن في برج الدلو مصدر إلهام للقوس وبوجود جوبيتور في البرج نفسه يشير الى فرص مالية ضخمة وأرباح بأعمال تجارية، ويكون الإلهام كبيراً جداً.يعيش برج القوس أوقاتاً عظيمة على الصعيد العاطفي إجمالاً وقصة رومانسية، ومن الممكن أن تُمارس سحراً كبيراً في شهر شباط.برج الدلويحمل شهر شباط لبرج الحمل، آفاق جديدة وجميلة جداً،و يزداد طموحه، وتكون معنوياته مرتقعة جداً، وأعماله جيدة وواعدة، وينطلق مع دعم قوي من الكواكب، فيُنظم أعماله ويُثابر ويُحقق طموحاته، ويعده الفلك، بالأجمل والأفضل وبملذَّات كثيرة، وأفراح ونجاحات، ويتصالح مع نفسه، ويمشي على طريق التحرُّر من العراقيل السابقة.يتلقى مفاجئة جميلة، وينتظره لقاء مفاجىء يُغيّر مصيره، أو يجعله يعيش حالة من التناغم والتفاهم مع الشريك، مع إنتقال فينوس إلى برجه، في شهر شباط.