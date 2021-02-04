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محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2021 | 21:00
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة خفيفة أثناء هبوطها.

وقالت قناة " TheStickiestJug" على موقع يوتيوب، إن الطائرة التي تحطمت أثناء محاولة هبوط فاشلة، كان يقودها متدرب.

وتظهر الطائرة أثناء محاولة الهبوط حيث اصطدمت بعنف في أول ملامسة للأرض قبل أن ترتفع قليلا ثم تعاود الاصطدام بقوة، ولكن هذه المرة اصطدمت مقدمة الطائرة بشكل عمودي في الأرض، ما أسفر عن انقلاب الطائرة وتحطمها.
 
المصدر: سبوتنيك
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