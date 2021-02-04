حادث صيد غريب... لم يعرف أين يضع سمكة بطول 18 سم فانزلقت إلى حلقه!

أزال طبيب سمكة كبيرة بطول 18 سم من حلق مريض، سقطت داخل فمه أثناء عملية اصطياد في بحيرة بكولومبيا، وذلك بعد تعرضه لحادث صيد غريب، حيث كان الصياد البالغ من العمر 24 عامًا، من كولومبيا ، يصطاد طعامًا لعائلته في بحيرة في بلدية بيفيجاي، بماجدالينا في كولومبيا.وبعدما نجح الصياد الكولومبي في صيد أول سمكة، لم يعرف أين يضعها فقرر أن يمسكها بفمه، ثم ألقى بخيط الصيد مرة أخرى في الماء ولكن تحركت السمكة في فمه وانزلقت إلى حلقه.ووفق صحيفة "ديلى ستارز" هرع الصياد الكولومبي إلى مستشفى سانتاندير هيريرا لكنه لم يتمكن من شرح الموقف الذى تعرض له، وأظهرت الصور قيام الطاقم الطبي بإجراء فحصًا بالأشعة السينية وأدركوا أن الصياد كان مختنق بسبب سمكة في حلقه.وقام الطاقم الطبي بالإجراء الطبي السريع، وظهروا وهم يفحصون الجسم الغريب باستخدام ملقاط، وبعد ثوان، أخرجوا سمكة ملطخة بالدماء مغطاة باللعاب. يبلغ طولها 18 سم، وبقي الصياد في المستشفى ليظل تحت المراقبة ، لكن لم ترد تقارير عن تعرضه لإصابة خطيرة.وفى إطار حرفة الصيد، يعتبر الصيد في كوبا لعبة كبيرة يلعبها الصياد الماهر ، حيث تحكي الأساطير دائما الروايات الملحمية حول صراعات الصيادين مع الأسماك العملاقة في الخليج، كما يقام في همنغواي كل عام كرنفال خاص بالصيد مع البطولة السنوية لصيد قرب هافانا.