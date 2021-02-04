16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
حادث صيد غريب... لم يعرف أين يضع سمكة بطول 18 سم فانزلقت إلى حلقه!
Lebanon 24
04-02-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزال طبيب سمكة كبيرة بطول 18 سم من حلق مريض، سقطت داخل فمه أثناء عملية اصطياد في بحيرة بكولومبيا، وذلك بعد تعرضه لحادث صيد غريب، حيث كان الصياد البالغ من العمر 24 عامًا، من كولومبيا ، يصطاد طعامًا لعائلته في بحيرة في بلدية بيفيجاي، بماجدالينا في كولومبيا.
وبعدما نجح الصياد الكولومبي في صيد أول سمكة، لم يعرف أين يضعها فقرر أن يمسكها بفمه، ثم ألقى بخيط الصيد مرة أخرى في الماء ولكن تحركت السمكة في فمه وانزلقت إلى حلقه.
ووفق صحيفة "ديلى ستارز" هرع الصياد الكولومبي إلى مستشفى سانتاندير هيريرا لكنه لم يتمكن من شرح الموقف الذى تعرض له، وأظهرت الصور قيام الطاقم الطبي بإجراء فحصًا بالأشعة السينية وأدركوا أن الصياد كان مختنق بسبب سمكة في حلقه.
وقام الطاقم الطبي بالإجراء الطبي السريع، وظهروا وهم يفحصون الجسم الغريب باستخدام ملقاط، وبعد ثوان، أخرجوا سمكة ملطخة بالدماء مغطاة باللعاب. يبلغ طولها 18 سم، وبقي الصياد في المستشفى ليظل تحت المراقبة ، لكن لم ترد تقارير عن تعرضه لإصابة خطيرة.
وفى إطار حرفة الصيد، يعتبر الصيد في كوبا لعبة كبيرة يلعبها الصياد الماهر ، حيث تحكي الأساطير دائما الروايات الملحمية حول صراعات الصيادين مع الأسماك العملاقة في الخليج، كما يقام في همنغواي كل عام كرنفال خاص بالصيد مع البطولة السنوية لصيد قرب هافانا.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في النبطية.. والقضاء باشر تحقيقاته
Lebanon 24
اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في النبطية.. والقضاء باشر تحقيقاته
09:22 | 2021-02-04
04/02/2021 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: معطيات بشأن موضوع تمديد الإقفال من عدمه.. ما الجديد؟
20:10 | 2021-02-04
04/02/2021 08:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. إليكم كم سجل في السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع بسعر الدولار.. إليكم كم سجل في السوق الموازية
09:20 | 2021-02-04
04/02/2021 09:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير الجدل: جلسة مع راقصة تعرّض أحمد عدوية لهجوم عنيف.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
فيديو يثير الجدل: جلسة مع راقصة تعرّض أحمد عدوية لهجوم عنيف.. شاهدوا ماذا فعل
09:00 | 2021-02-04
04/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
Lebanon 24
فاجعة على طريق عام جعيتا.. إبنة الـ27 عاماً تفارق الحياة إثر حادث مروّع!
21:17 | 2021-02-04
04/02/2021 09:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-02-04
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
18:00 | 2021-02-04
هذه الأبراج الاكثر حظاً لشهر شباط 2021
16:30 | 2021-02-04
دعوة من ولاية أوهايو لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية سنوية!
15:53 | 2021-02-04
هجوم من قرش على شاب مراهق.. فيديو يوثق ما حدث
15:00 | 2021-02-04
فيديو لمسؤول يشرب "مطهراً لليدين".. إليكم القصة الكاملة
12:00 | 2021-02-04
جريمة اغتصاب في وضح النهار.. والشرطة تطلب العون
فيديو
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
Lebanon 24
محاولة هبوط فاشلة... لحظة تحطم طائرة أثناء الهبوط (فيديو)
21:00 | 2021-02-04
05/02/2021 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
لبنانيون عالقون داخل مطار "الملكة علياء" في الأردن (فيديو)
16:22 | 2021-02-04
05/02/2021 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من قرش على شاب مراهق.. فيديو يوثق ما حدث
Lebanon 24
هجوم من قرش على شاب مراهق.. فيديو يوثق ما حدث
15:53 | 2021-02-04
05/02/2021 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact