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منوعات
دعوة من ولاية أوهايو لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية سنوية!
Lebanon 24
04-02-2021
|
16:30
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ذكرت شبكة "CNN" أن مشرعين اثنين من ولاية أوهايو، هما جون كروس وريجي ستولتزفوس، اقترحا جعل يوم 14 حزيران الذي يوافق عيد ميلاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عطلة عامة سنوية.
وشدد العضوان في مجلس النواب الاميركي في مذكرة مرسلة بالخصوص على أن ترامب أوصل البلاد "إلى رخاء غير مسبوق"، مشيرين علاوة على ذلك إلى الرقم القياسي (أكثر من 3.15 مليون) من الأصوات في ولاية أوهايو، التي حصل عليها رئيس الدولة السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وجاء في الرسالة المشار إليها أن "مجلس نواب أوهايو يرى أنه من الضروري تخصيص يوم لتكريم أحد أعظم الرؤساء في التاريخ الأميركي".
المصدر:
روسيا اليوم
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