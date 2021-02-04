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منوعات
هجوم من قرش على شاب مراهق.. فيديو يوثق ما حدث
Lebanon 24
04-02-2021
|
15:53
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو "مرعب" للحظة هجوم سمكة قرش، على أحد الصيادين الشبان، قرب سواحل نيوزيلندا، وهي اللقطة التي وثقتها كاميرا مثبتة بخوذة الصياد.
وبعدما اصطاد جايمون ويلسون، الذي يبلغ 18 عاما، سمكة ضخمة من نوع الكنعد قبالة نيلسون، في الطرف الشمالي من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، حذره صيادون مجاورون من وجود أسماك القرش.
ولكن قبل أن تتاح له الفرصة لحمل بندقيته من الماء والعودة إلى المنزل، ارتفعت الأمواج من حوله، وانقضت سمكة قرش على سمكته المعلقة بحبل أمسكه بيده، وكادت أن تقطم يده بالكامل.
وجر القرش الضخم ويلسون لمسافة 18 متر تقريبا قبل أن يقطع الحبل المربوط بالسمكة، وفقا للصحيفة البريطانية.
وقال ويسلون: "عندما أحسست بالحركة اعتقدت أن سمكة الكنعد التي اصطدتها لا زالت تقاوم للحياة، ثم شعرت بقوة سمكة القرش التي ضربتني وانتزعت السمكة من يدي".
وأضاف "كنت ممسكا بمسدس الرمح الذي كان متصلا بالسمكة، لذلك جرني القرش مسافة 18 مترا قبل قطع الحبل المتصل من المسدس".
وتأتي الحادثة "المرعبة" بعد أسابيع فقط من مقتل كايلا مارلو (19 عاما)، والتي هاجمها قرش أبيض كبير على شاطئ وايهي في نيوزيلندا.
وقال ويلسون: "كنت محظوظا جدا لأنني لم أصب بأي جرح في يدي، أو حتى لم أفقد يدي بسبب هجوم القرش".
المصدر:
سكاي نيوز
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