الحمل
تمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك
الثور
يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسدّ المنطق في العلاقات
الجوزاء
جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب
السرطان
تضطر إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتك
الأسد
تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا
العذراء
إذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات فلن تعرف التتعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاح
الميزان
تستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة
العقرب
تبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون ضرورياً ويجعلك متألقاً في حضورك وحديثك وطريقة إقناعك
القوس
تتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضداً وتأييداً. تسافر أو تقوم برحلة أو بزيارة وتشعر بالارتياح
الجدي
تبذل جهوداً كبرى بغية تسوية بعض الاوضاع اوفهم امزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلك
الدلو
تركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والاموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بهذا المجال
الحوت
تبدو معظم الاحيان غير واثق بنفسك، وهذا الأمر يسبب انسحاب الدعم الخارجي عنك