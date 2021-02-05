الحملتمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليكالثوريسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسدّ المنطق في العلاقاتالجوزاءجلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيبالسرطانتضطر إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتكالأسدتقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًاالعذراءإذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات فلن تعرف التتعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاحالميزانتستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحةالعقربتبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون ضرورياً ويجعلك متألقاً في حضورك وحديثك وطريقة إقناعكالقوستتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضداً وتأييداً. تسافر أو تقوم برحلة أو بزيارة وتشعر بالارتياحالجديتبذل جهوداً كبرى بغية تسوية بعض الاوضاع اوفهم امزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلكالدلوتركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والاموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بهذا المجالالحوتتبدو معظم الاحيان غير واثق بنفسك، وهذا الأمر يسبب انسحاب الدعم الخارجي عنك