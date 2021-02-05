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جنيه مصري بيع بـ300 ألف دولار.. هذه قصته (صورة)

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:00
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أثير جدل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، على صورة قديمة لعملة الجنيه الورقي المصرية، بعدما بلغ ثمنها 300 ألف دولار بيعت في مزاد أون لاين.
وأوضحت جريدة "الوطن" المصرية أن الأمر أثار فضول عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم لهذا السعر المرتفع، وحقيقة تلك المزادات.
 
 

وأكد أحمد مراد، 42 سنة من محافظة القاهرة، أحد هؤلاء المهتمين بمجال العملات القديمة، مشيرا إلى أن أسعار العملات تعتمد في الأساس علي نوع العملة، إضافة إلي تاريخ إصدارها، كما أن هناك نوعا محببا من العملات يجذب الهواة، منها تلك العملات التي يوجد بها أخطاء طباعية.
 
 
 
 

وعن مواصفات الجنيه أبوجملين، يقول مراد: "تلك العملة شحيحة، وربما لا يوجد في مصر كلها سوى 4 ورقات منها، ولهذا السبب يعد امتلاكها كنزا.

المصدر: اليوم السابع
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