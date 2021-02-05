"فتاة التيك توك" تقدم على الانتحار في بث مباشر... استخدمت الشفرة لقطع شرايينها

حدثت المدونة المصرية الشهيرة منة عبد العزيز المعروفة باسم "فتاة التيك توك" أو "فتاة فندق الهرم" ضجة كبيرة على المواقع بعدما ظهرت في مقطع فيديو معلنة رغبتها في الانتحار عن طريق تقطيع شرايين يدها.واشار إلى أنها كرهت الحياة والأشخاص المحيطين بها. وانهارت بالبكاء مؤكدة أنها لم تقم بأي فعل حرام وأنها لا تعرف كيف يمكنها إرضاء الجميع.وقبل أن تستخدم الشفرة لقطع شرايينها أضافت متوجهة إلى أشخاص لم تحددهم: "أنا بكرهكم ومش بحبكم. أقسم بالله أنا مش بعمل حاجة وحشة. مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسي ولا عارفة أرضي أهلي".وتابعت: "أنا مش وحشة. أنا كويسة عايزة أقول للناس حرام عليكم مش عارفة أعمل إيه. أنا بنت عندى 18 سنة وبيحصل فيا كده ليه؟ سامحوني أنا كرهت حياتي والله أنا مش بعمل حاجة حرام ولا عمري أذيت نفسي... أنا أصلًا مش معايا فلوس ولا جنيه في جيبي أنا تعبت أقسم بالله تعبت نفسياً ومادياً من كل حاجة. سايبة البيت وأخويا مش بيحبني كرهت حياتي".وأردفت: "كان نفسى يكون لي أب وأم زيكم وعايزة أقول أنا عمري ما عملت حاجة حرام ربنا حاسس بيا ولا عمري فكري كمان أعمل حاجة حرام. أنا تعبت عايزة أرتاح. انتو السبب انتو السبب. خلاص علشان أرتاح وأريح الناس". إلا أن محاميتها هدى أبو النصر طمأنت الجميع إلى حالتها فيما تم حذف الفيديو عن المواقع.ويأتي هذا بعد إخلاء النيابة سبيلها إثر خضوعها للتأهيل النفسي عقب تعرضها للاعتداء من صديق لها في أحد فنادق الهرم.