سرق سيارة محملة بلقاح كورونا!

تبحث سلطات ولاية فلوريدا الأميركية عن رجل يعتقدون أنه سرق سيارة تحتوي على 30 جرعة من لقاح COVID-19.وسُرقت السيارة من موقف سيارات "Strawberry Festival Grounds"، بحسب ما قالت شرطة المدينة في بيانها.ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أنه كان هناك 30 جرعة داخل السيارة من اللقاح، وكانت جميعها مبردة وقت السرقة.ونشرت الشرطة فيديو للمراقبة، يوم أمس الخميس، للمشتبه به، واصفة إياه بأنه رجل في العشرينات من عمره بشعر طويل.