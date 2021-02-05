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منوعات
حفل زفاف يتحول الى مأساة.. شجار عائلي ينهي حياة العريس وشقيقه!
Lebanon 24
05-02-2021
|
16:20
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لم تتوقع عروس روسية، أن تكون ليلة العمر بالنسبة لها، أسوأ ليالي حياتها، حيث أنهى شجار دموي قصة زواجها قبل حتى أن تبدأ.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن حفل الزفاف أقيم في نادٍ ريفي في قرية فلاسوفو في منطقة موسكو أوبلاست في روسيا. إلا أن شجاراً نشب خلاله أودى بحياة العريس، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد تعرضه لإطلاق رصاص عقب انتهاء حفل زفافه.
وكشف تقرير الشرطة، أن حفل الزفاف كان يسير بهدوء في ذلك اليوم، حتى وقع شجار عائلي فيه، ما أسفر عن مقتل العريس وشقيقه الأصغر.
وتسببت الحادثة بتعرض العروس لصدمة عصبية حادة، بسبب مشهد العراك الدامي الذي حدث بين عريسها، وأحد أقاربها، والذي انتهى بوفاة الزوج وشقيقه.
المصدر: إرم نيوز
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