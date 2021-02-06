أراد الانتحار.. فتسبّب بمأساة لطفل بسنّ الـ5 أشهر!

في حادثة مروّعة، تسبّب شخص أراد الانتحار بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 أشهر، بينما كان الأخير في عربة تجرّها والدته، حيث سقط عليه الرّجل المنتحر من الطابق الـ17.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد لقي الرجل مصرعه على الفور، فيما توفي أيضاً الطفل في سيارة الإسعاف أثناء محاولة إنعاشه.ووقع الحادث المروع، يوم الخميس في مدينة فورونيج جنوب غربي البلاد، والتقطته كاميرا مراقبة في الشارع.ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فقد أظهرت لقطات الفيديو، التي سجلتها كاميرا مراقبة في الشارع، سيدة تدفع عربة الأطفال مع طفلها إيليا بداخلها أثناء المشي على رصيف بالقرب من مبنى سكني.واستدارت المرأة إلى اليسار، لتقطع الشارع، عندما سقط الرجل على عربة الأطفال التي تجرها، فحطّمها وتسبب في سقوط الرضيع على الشارع شبه مسحوق إثر سقوط الرجل عليه.وبينما مات الرجل الذي سقط على العربة على الفور، أكّد مصدر في الشرطة أن الطفل البالغ من العمر 5 أشهر، والذي كان داخل عربة الأطفال توفي في سيارة الإسعاف.