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عرضٌ مغرٍ.. بلدة تقدّم 6 آلاف دولار للعيش فيها!

Lebanon 24
06-02-2021 | 12:00
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تحاول إحدى بلدات في ولاية ميسيسيبي الأميركية إغراء سكان جدد للانتقال إليها عبر تقديم حزمة مالية تصل قيمتها إلى 6100 دولار لكل من ينتقل للعيش فيها.

ونقلت مجلة "فوربس" الأميركية، عن عمدة نانتشيز، دان غيبسون، قوله إنّ الهدف هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة".

يذكر أن هذه المدينة تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تمت تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".
المصدر: روسيا اليوم
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