خرج من غيبوبة استمرت 10 أشهر.. أصيب خلالها بـ"كورونا" مرتيْن!

تعرّض شاب بريطاني لحادث صدم في آذار الماضي دخل على أثره في غيبوبة لمدّة 10 أشهر تقريباً، لكنّه بدأ في الاستيقاظ من الغيبوبة التي أصيب خلالها بفيروس "كورونا" لمرّتَيْن.وبحسب ما نشر موقع "inspiredtraveler"، فقد أصيب الشاب جوزيف فلافيل (19 عاماً) بإصابة في الدماغ عندما صدمته سيارة أثناء سيره على طول طريق في ستافوردشاير بإنكلترا في 1 آذار 2020، في ذلك الوقت، تمّ الإبلاغ عن أقل من 40 حالة إصابة بـ"COVID-19" في المملكة المتحدة.وبدأ الإغلاق الأول بعد بضعة أيام وتحديداً في 23 آذار، ومنذ ذلك الحين، كان هناك أكثر من 3.8 مليون حالة إضافية.وقالت خالته سالي فلافيل سميث لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنّه "لا يعرف شيئاً عن الوباء لأنه نائم منذ 10 أشهر. بدأ وعيه يتحسن الآن"، وأضافت: "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكن الإنجازات التي قطعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت مذهلة للغاية".وتابعت: "أنا لا أعلم من أين أبدأ. قبل عام، إذا أخبرني أحدهم بما سيحدث العام الماضي، فلا أعتقد أنّني كنت سأصدق ذلك. ليس لدي أي فكرة عن كيفية فهم جوزيف لما مررنا به جميعاً".