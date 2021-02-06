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مواليد 3 أبراج في دائرة الخطر في الـ 2021... هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
06-02-2021 | 10:30
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الأشهر المقبلة من 2021 تخبئ الكثير من الأحداث غير المتوقعة بالنسبة إلى مواليد بعض الأبراج. ومن الممكن أن تنذر هؤلاء بأن خطراً يحدق بهم وبأن عليهم القيام بالخطوات اللازمة من أجل تفادي تأثيره عليهم. فمن هم؟

 

الثور

من المهم أن يحرص مولود برج الثور على توخي الحذر على المستوى الصحي في الأشهر المقبلة من هذا العام. فقد يعاني من بعض الأعراض غير المسبوقة. ليس عليه القلق لكن من الأفضل أن يسارع إلى استشارة الطبيب الاختصاصي. كذلك من الضروري أن يحاول التخلي عن شعوره بالتوتر لأن هذا ينعكس سلباً على صحته.

 

الجوزاء

قد يعاني مولود الجوزاء في الأشهر المقبلة من تقلب المزاج وقد يصبح انفعالياً وغير قادر على التحكم بغضبه. وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل كبير وسيئ على علاقاته مع الأشخاص المحيطين به. ولهذا من المهم أن يتنبه إلى التغييرات التي تطرأ على شخصيته وأن يسعى إلى تحكيم العقل أمام كل مشكلة يمكن أن يواجهها. فلا بد من أن يتذكر أن لكل مشكلة حلاً.

 

الجدي

ليس على مولود الجدي أن يواصل المماطلة في ما يتعلق بالاستجابة للمبادرات التي يقوم بها الآخرون. فهو يعيش حالياً مرحلة من الجمود في مختلف اتجاهات حياته. ومن الممكن أن يتحول هذا الجمود إلى شلل تام في حال لم يقم قريباً بالخطوات اللازمة من أجل إحداث التغيير في مختلف جوانب حياته.

 

المصدر: لها
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