أميركي يبتلع سماعات "الأيربود" أثناء نومه

نقل رجل من ولاية ماساتشوستس الأميركية يبلغ من العمر 38 عاما إلى غرفة الطوارئ بعد ابتلاعه سماعة "الأيربود" أثناء نومه.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشتكى براد غوتييه من صعوبة في التنفس بالاضافة إلى تقيوئه أثناء محاولته شرب الماء، لكنه عزا ذلك إلى الإرهاق الجسدي الناجم عن إزالة الجليد أمام منزله، ليكتشف لاحقا أن إحدى سماعات الأيربود مفقودة.

Brad Gauthier of #Worcester went to bed Mon. night wearing his #airpods, woke up next a-m & one was missing. He went to sip some water & noticed he couldn’t swallow. A trip to e-r revealed he had swallowed the missing ear bud in his sleep. He had emergency surgery to remove it. pic.twitter.com/G0I6dkqJ8U — Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) February 5, 2021

وبعد تفاقم حالته الصحية اتصل غوتييه مع الإسعاف ليتم نقله إلى المستشفى. في البداية اعتقد الأطباء أن غوتييه قد تسمم، لكن الأشعة السينية أكدت تخمين الرجل وأظهرت سماعة الأذن عالقة في المريء، ليتم استخراجها بنجاح.