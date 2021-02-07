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برجك اليوم

Lebanon 24
07-02-2021 | 05:56
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الحمل
قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة
الثور
تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد
الجوزاء
أخبار على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم
السرطان
قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ
الأسد
أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان
العذراء
يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة
الميزان
 تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح
العقرب
الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة
القوس
تحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوما
الجدي
تسعى الى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة
الدلو
تتاح لك فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد. عليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر
الحوت
يوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد
 
المصدر: السومرية
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