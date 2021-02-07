الحملقد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقةالثورتشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعدالجوزاءأخبار على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهمالسرطانقد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأالأسدأي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكانالعذراءيوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدةالميزانتلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريحالعقربالحظ إلى جانبك في الأيام المقبلةالقوستحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوماالجديتسعى الى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق. تقابله لحل بعض المشاكل العالقةالدلوتتاح لك فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد. عليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائرالحوتيوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد