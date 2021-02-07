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منوعات
في بلدة إيطالية.. تملّكوا منزلاً مقابل 1 يورو واحصلوا على 30 ألف دولار!
Lebanon 24
07-02-2021
|
18:00
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تتجّه بلدة تروينا الإيطالية إلى بيع منازل رخيصة للغاية في محاولة لاستعادة السكان وسط صناعة السياحة المتضائلة وانتقال المزيد من الناس إلى المدن.
ووفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز"، فإنّه يمكن لأي شخص امتلاك بيت في البلدة الواقعة في مقاطعة "إنا" في جزيرة صقلية الإيطالية مقابل يورو واحد فقط أي ما يعادل 1.2 دولار أميركي أو نحو 90 بنساً بريطانياً.
كما أنّ البلدة التي كانت تحمل لقب "عاصمة صقلية النورماندية"، تعرض للمشترين ما يزيد على 30 ألف دولار لتجديد المنازل في محاولة لاستعادة عدد السكان المتناقص.
وإلى جانب لقب "عاصمة صقلية النورماندية"، يطلق على تروينا أيضاً اسم "شرفة صقلية"، وتتميز بإطلالات بانورامية رائعة من موقعها الواقع في الجبال، بالإضافة إلى سمائها الصافية غير الملوثة، المثالية لمشاهدة النجوم في الليل، ذلك أن منازل وبيوت البلدة مخبأة في 4000 هكتار من الغابات، مع مسارات هادئة مثالية للتنزه وركوب الخيل.
وسبق لرئيس البلدية أن أطلق مثل هذا المشروع في تشرين الثاني 2020، لكن تم طرح المنازل التي تبلغ تكلفتها 1 يورو للبيع في نهاية كانون الثاني مع حوالي 30 منزلاً للاختيار من بينها.
ويشترط أن يودع المشتري ما يصل إلى 5000 يورو في البداية، وهي رسوم قابلة للاسترجاع بمجرد انتهاء أعمال التجديد. ويتم أيضاً تشجيع الأعمال الموفرة للطاقة من خلال منحة قدرها 10 آلاف يورو للأعمال الصديقة للبيئة.
المصدر: سكاي نيوز
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