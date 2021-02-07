"أشبه بمعجزة".. عادت إليه محفظته بعدما فقدها في "قاع العالم" قبل أكثر من 50 عاماً!

في قصة أشبه بمعجزة، استعاد رجلٌ محفظته التي كان فقدها في "قاع العالم" وتحديداً في القارة القطبية الجنوبية قبل أكثر من 50 عاماً، وقد بلغ من العمر اليوم 91 عاماً.





وقال غريشام لصحيفة "سان دييغو يونيون تريبيون" بعد إعادة المحفظة إليه يوم السبت: "لقد شعرت بالذهول.. كانت هناك سلسلة طويلة من الأشخاص الذين تعقبوني وأعادوها لي". واستعاد بول غريشام (91 عاماً) وهو من سكان مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، المحفظة وكل متعلقاتها، بما فيها تذكارات من مهمته التي استمرت 13 شهراً كخبير في الأرصاد الجوية للبحرية الأميركية في "أنتاركتيكا" في عقد الستينيات من القرن العشرين.وقال غريشام لصحيفة "سان دييغو يونيون تريبيون" بعد إعادة المحفظة إليه يوم السبت: "لقد شعرت بالذهول.. كانت هناك سلسلة طويلة من الأشخاص الذين تعقبوني وأعادوها لي".

ووفقاً لما نقلته "شبكة "سكاي نيوز" عن الصحيفة، فقد احتوت المحفظة، التي عثر عليها أعمال الهدم في قاعدة ماكموردو في القارة القطبية الجنوبية، على بطاقة هويته البحرية، ورخصة القيادة، وبطاقة مرجعية للجيب بشأن ما يجب فعله أثناء الهجوم الذري والبيولوجي والكيميائي، وبطاقة حصص البيرة، وبيان الاستقطاع الضريبي وإيصالات الحوالات المالية المرسلة إلى زوجته.



ولم يكن في المحفظة أي أوراق نقدية أو أموال، خصوصاً أنه لم يكن في القاعدة العلمية أي دكّان أو شيء للشراء أو البيع.



وكان غريشام، الذي نشأ في دوغلاس بولاية أريزونا الأميركية، التحق بسلاح البحرية الأميركية عام 1948، وأصبح فني طقس ثم خبيراً في التنبؤ بالطقس، وفي العام 1967 تم إرساله إلى القارة القطبية الجنوبية كجزء من "عملية ديب فريز"، التي دعمت العلماء المدنيين. وكان غريشام، الذي نشأ في دوغلاس بولاية أريزونا الأميركية، التحق بسلاح البحرية الأميركية عام 1948، وأصبح فني طقس ثم خبيراً في التنبؤ بالطقس، وفي العام 1967 تم إرساله إلى القارة القطبية الجنوبية كجزء من "عملية ديب فريز"، التي دعمت العلماء المدنيين.

وفي ذلك الوقت كان غريشام في الثلاثينيات من عمره ومتزوج ولديه طفلان صغيران.

وقال لصحيفة "سان دييغو يونيون تريبيون"إنه في مرحلة ما من عمله في القاعدة فقد المحفظة، وهو شيء نسيه تماماً في ما بعد.



وفي العام 2014، عثر عليها خلف خزانة أثناء هدم مبنى في محطة "ماكموردو" في جزيرة روس في القارة القطبية الجنوبية.



غير أن العثور على صاحبها احتاج إلى تبادل رسائل بالبريد الإلكتروني ورسائل عبر موقعه "فيسبوك" بالإضافة إلى تبادل الرسائل بين مجموعة من المحققين الهواة.



وعمل ستيفن ديكاتو وابنته سارة ليندبيرغ، وكلاهما من نيو هامبشاير، وبروس ماكي من مؤسسة "إنديانا سبيريت 45" غير الربحية سابقاً لإعادة سوار تعريفي بالخدمة البحرية إلى مالكه.



وعمل ديكاتو أيضاً في وكالة تجري أبحاثا في أنتاركتيكا، ومن خلال عمله هذا سمع رئيسه السابق، جورج بلايسديل، عن حادثة السوار وإعادتها لصاحبها، فقرر إرسال محفظتين لديكاتو تم العثور عليهما أثناء هدم ماكموردو.