سعرها تجاوز الـ37 ألف دولار.. تعرّفوا إلى أغلى كلبة راعية في العالم!

أصبحت الجرو الأنثى "كيم"، أغلى كلبة راعية مدرّبة في العالم بعد بيعها مقابل 37226 دولار أميركي وهي لم تكمل عامها الأول بعد.وفي التفاصيل التي نقلتها شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم بيع "كيم" في المزاد متفوقة على بيع كلب الراعي القياسي السابق البالغ 27.5 ألف دولار.وقال المزارع الويلزي ديوي جينكينز، البالغ من العمر 28 عاماً والذي درب الجرو "كيم"، إن الجرو الأنثى يمكنها أداء المهام بمفردها بعد استعراض الأمر أمامها مرة واحدة.والجرو "كيم"، التي جاءت إلى ديوي عندما كان عمرها 8 أسابيع، قادرة أيضاً على جمع قطعان كاملة من الأغنام والماشية بمفردها بعيداً عن أنظار مالكها.وقال ديوي: "يمكنها أن تعمل مع الأبقار والأغنام. هناك بعض كلاب لا تعمل إلا مع الأغنام، هناك بعض الكلاب التي تستطيع القيام بذلك، أي العمل مع الأبقار والأغنام، ولكن ليس الكثير، لكن أغلبها تعمل مع الأغنام فقط، غير أن كيم تفعل كل هذا في سن مبكرة جداً".بعد بيعها من قبل المزارعين مارتس من بلدة دوليغلو، في غوينيد بويلز، في مزاد على الإنترنت مقابل 27100 جنيه إسترليني (37226 دولار)، تتوجه "كيم" إلى مزرعة في نيوكاسل للسيطرة على أغنام تيكسل إلى جانب المالك الجديد إيمون فوغان.